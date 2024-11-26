В СВР заявили о смене позиции Запада по нанесению России стратегического поражения

Нарышкин: на Западе перестали думать о нанесении РФ стратегического поражения

Сейчас страны Запада думают, как бы самим не потерпеть стратегическое поражение. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Конечно же, в западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России», — сказал глава ведомства.

По словам Нарышкина, западные страны беспокоятся о том, как не проиграть в конфликте самим и как сохранить русофобский режим в Киеве.

Ранее директор СВР Нарышкин заявил, что Москва категорически отвергает какое-либо «замораживание» конфликта на Украине. Он добавил, что разговоры о «заморозке» идут лишь на Западе из-за того, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя.