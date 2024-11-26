Великобритания отказалась отправлять военных на Украину

Глава МИД Великобритании Лэмми отверг отправку британских военных на Украину

Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом в интервью итальянской газете Repubblica сообщил глава британского МИД Дэвид Лэмми.

«Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу», — отверг этот сценарий глава внешнеполитического ведомства.

Ранее британский министр обороны Джон Хили заявил, что конфликт на Украине достиг критической фазы.