Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 26 ноября 2024Мир

Великобритания отказалась отправлять военных на Украину

Глава МИД Великобритании Лэмми отверг отправку британских военных на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: UK Foreign, Commonwealth & Devel / Globallookpress.com

Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом в интервью итальянской газете Repubblica сообщил глава британского МИД Дэвид Лэмми.

«Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу», — отверг этот сценарий глава внешнеполитического ведомства.

Ранее британский министр обороны Джон Хили заявил, что конфликт на Украине достиг критической фазы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российского биатлониста лишили олимпийских медалей из-за допинга. Спортсмен объяснял положительный тест редкой мутацией

      В СВР заявили о смене позиции Запада по нанесению России стратегического поражения

      Возлюбленная Джонни Деппа родом из России рассказала о новом этапе в жизни

      Путешественник пообщался с талибами во время отпуска в Афганистане и оказался в восторге

      Кадыров показал боевую работу «Ахмата» в Харьковской области

      «Доход начисляется ежедневно» Россиянам рассказали, куда сейчас выгодно вкладывать деньги

      Реклама

      Российские власти задумались о выращивании бананов

      Сосед рассказал на видео детали о брошенной без сознания девушке в сарае со свиньями

      Самый мощный ноутбук Apple не осилил S.T.A.L.K.E.R. 2

      Арестованный в Курской области британский наемник ВСУ попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше