Британия заявила о вхождении конфликта на Украине в критическую фазу

Глава МО Британии Джон Хили заявил о критической фазе конфликта на Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине достиг критической фазы. Такое заявление он сделала после переговоров с коллегами из МО Германии, Италии, Польши и Франции, пишет ТАСС.

По его словам, ситуация требует от стран-участниц НАТО укреплять собственную оборону. Он добавил, что Европе необходимо делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны.

«Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», — сказал он. Хили также отметил, что «глобальные угрозы усиливаются».

Ранее Хили ушел от ответа на вопрос по ударам ВСУ вглубь территории России. Он заявил, что подобные вопросы должны решаться в закрытом порядке и не раскрываться средствам массовой информации с целью оперативности принятия решений.