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13:25, 26 ноября 2024Россия

Власти российского города предупредили об опасности атаки беспилотников

Глава Таганрога Камбулова предупредила об опасности атаки БПЛА
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Таганрога Ростовской области предупредили местных жителей об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Про оповещение сообщила глава россиян города Светлана Камбулова в Telegram.

Она призвала горожан спуститься на нижние этажи или в подвалы, найти места без окон и сесть на пол.

Тревога прозвучала почти 10 минут. В 13:27 Камбулова опубликовала сообщение об отмене опасности. Были ли сбиты украинские беспилотники, не сообщается.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 26 ноября над регионом перехватили 24 беспилотника. По его данным, летательные аппараты сбили в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Разрушений и пострадавших нет.

ЖЗЛ
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