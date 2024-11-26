Власти российского города предупредили об опасности атаки беспилотников

Глава Таганрога Камбулова предупредила об опасности атаки БПЛА

Власти Таганрога Ростовской области предупредили местных жителей об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Про оповещение сообщила глава россиян города Светлана Камбулова в Telegram.

Она призвала горожан спуститься на нижние этажи или в подвалы, найти места без окон и сесть на пол.

Тревога прозвучала почти 10 минут. В 13:27 Камбулова опубликовала сообщение об отмене опасности. Были ли сбиты украинские беспилотники, не сообщается.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 26 ноября над регионом перехватили 24 беспилотника. По его данным, летательные аппараты сбили в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Разрушений и пострадавших нет.