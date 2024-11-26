Внешность бывшей жены Мамаева в новом выпуске «Звезды в джунглях» напугала фанатов

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поделилась новым выпуском телешоу «Звезды в джунглях» и напугала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах блогерша предстала в красной футболке, серой шапке и с распущенными волосами. При этом можно заметить, что на ее лице присутствует минимальный макияж.

Подписчики удивились внешности Мамаевой. По их мнению, инфлюэнсерша стала выглядеть болезненно. «Кахексия? Анорексия? Что с ней?», «Посетите врача, пожалуйста», «Расстройство пищевого поведения. Анорексия по ходу», «Алана слишком худая», «Страшно смотреть на нее», — высказывались они.

В октябре Алана Мамаева показала неожиданные последствия расстройства пищевого поведения.