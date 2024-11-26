Во Франции ответили на слова Макрона о скорой отставке правительства

Елисейский дворец отверг слова Макрона о якобы отставке правительства Барнье

Елисейский дворец прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы скорой отставке правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия партии Марин Ле Пен. Об этом сообщается на странице дворца в социальной сети Х.

Елисейский дворец опроверг сведения о том, что Макрон делал заявления об отставке правительства Барнье.

«Президент республики не является комментатором текущих событий. Правительство работает, и стране нужна стабильность», — отмечается в публикации.

5 сентября Макрон назначил Мишеля Барнье премьер-министром страны. 73-летний экс-глава МИД и бывший еврокомиссар представляет партию «Республиканцы». В этот же день лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал к протестам из-за назначения нового премьера.