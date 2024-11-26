Возлюбленная Джонни Деппа родом из России рассказала о новом этапе в жизни

Возлюбленная Деппа Юлия Власова приехала в Москву из-за нового этапа в жизни

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа модель Юлия Власова рассказала о новом этапе в жизни. Сторис на эту тему появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста родом из России сейчас проводит время в Москве. В ответ на вопрос одного из подписчиков о причинах приезда бизнесвумен сравнила свою рутину в Праге и в российской столице. «Сейчас я нахожусь в поиске нового. А Москва идеально подходит для этого этапа моей жизни», — отметила она.

По словам Власовой, в Москве больше возможностей для развития. «Москва — это совершенно другая энергия, здесь все быстрее и ярче», — подытожила инфлюэнсер.

Ранее в ноябре Власова также рассказала о помолвке и планировании детей. При этом, давая ответы, она не упомянула имя актера.