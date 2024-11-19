Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:47, 19 ноября 2024Ценности

Возлюбленная Джонни Деппа родом из России рассказала о помолвке и планировании детей

Возлюбленная актера Джонни Деппа Юлия Власова заявила, что помолвлена
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @im__iuliia

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты родом из России Юлия Власова рассказала о планах насчет личной жизни. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста ответила на вопросы подписчиков, заявив, что в текущем году ей дважды делали предложение руки и сердца и она помолвлена. Кроме того, девушка указала, что в скором времени планирует завести детей.

При этом, давая ответы, Власова не упомянула имя актера.

В сентябре сообщалось, что Джонни Депп начал масштабную работу над коррекцией внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия согласилась с пунктом декларации саммита G20 о честном урегулировании на Украине. Лавров назвал его реалистичным

      Винер сделала заявление о продолжении диалога с МОК

      «АвтоВАЗ» предупредил о росте цен на Lada

      Дания пообещала Украине еще 13 истребителей F-16

      Генерального директора российской шахты арестовали из-за невыплаты зарплат

      62-летняя Деми Мур в мини-платье восхитила фанатов на фото с премии

      Две школьницы пострадали во время хоррор-квеста в российском городе

      Лавров заявил о прямом вовлечении Франции в конфликт на Украине

      Президент SpaceX пообещала невообразимые изменения человечества

      Туристка отправилась в отпуск в США и пропала после странных сообщений семье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше