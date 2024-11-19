Возлюбленная Джонни Деппа родом из России рассказала о помолвке и планировании детей

Возлюбленная актера Джонни Деппа Юлия Власова заявила, что помолвлена

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты родом из России Юлия Власова рассказала о планах насчет личной жизни. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста ответила на вопросы подписчиков, заявив, что в текущем году ей дважды делали предложение руки и сердца и она помолвлена. Кроме того, девушка указала, что в скором времени планирует завести детей.

При этом, давая ответы, Власова не упомянула имя актера.

В сентябре сообщалось, что Джонни Депп начал масштабную работу над коррекцией внешности.