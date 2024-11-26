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18:41, 26 ноября 2024Ценности

Врач раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи дома

Дерматолог Турегано призвала выдавливать прыщи ватными палочками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Мамина Турегано раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи в домашних условиях. Материал на эту тему публикует New York Post.

Врач призвала страдающих от акне людей по возможности избавляться от прыщей на приеме у специалиста. Однако при самостоятельной процедуре важно сначала постараться снять воспаление с помощью специального пластыря, стараясь не прибегать к механическому выдавливанию.

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Если прыщ все же необходимо выдавить, то важно обработать руки и область на лице медицинским спиртом. «Затем проткните прыщ диабетическим ланцетом с очень тонкой иглой, чтобы открыть поверхность. Затем легко надавите на прыщ двумя ватными палочками, чтобы из него вышло все содержимое», — подчеркнула доктор.

В заключение она напомнила, что нельзя выдавливать прыщи на так называемом «треугольнике смерти» — зоне, очерченной носом и носогубными складками, вплоть до подбородка. «Травмирование кожи в этой области может привести к попаданию очага инфекции в кровоток», — заключила она.

В октябре певица и актриса Селена Гомес показала прыщи на лице со словами «моя кожа мне не по зубам». На размещенном кадре было видно, что на ее лице присутствует минимальное количество косметики.

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