ВСУ пять раз за день атаковали ЗАЭС

Во вторник, 26 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за день атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из артиллерии. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в районе ЗАЭС были сбиты три украинских беспилотника. Кроме того, украинскими военными было повреждено административное здание.
«Энергодар и территория, прилегающая к Запорожской АЭС, за сутки были обстреляны нацистами пять раз, сбиты три дрона, повреждено административное здание», — написал он.