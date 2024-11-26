Завершено расследование дела бывшего заместителя главы МЧС России о мошенничестве

СК завершил дело о мошенничестве экс-замглавы МЧС РФ Барышева

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняется бывший заместитель министра МЧС России Павел Барышев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Помимо махинаций, ему вменяется фальсификация доказательств в суде. По данным следствия, Барышев с 2017-го по 2019 год изготовил подложные документы, дающие ему право на получение жилья. Он предоставил их суду и добился вынесения решения о выделении ему квартиры.

Барышев получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству от его действий следствие оценивает в 20 миллионов рублей. На похищенную недвижимость наложен арест.

Экс-замминистра приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела, затем его утвердит прокурор и передаст в суд для рассмотрения по существу.

В сентябре стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Барышева.

Его назначили заместителем главы МЧС 2 февраля 2017 года. До этого он занимал пост начальника Академии гражданской защиты МЧС. Освобожден от должности замминистра в мае 2021 года.