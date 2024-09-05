Бывшему российскому замминистра вменили хищение квартиры в Московском регионе

Экс-замглавы МЧС РФ Барышеву вменяется хищение квартиры в Московском регионе

Начало событий в новости Против бывшего замминистра МЧС России возбудили дело о мошенничестве

Бывшему замглавы МЧС России Павлу Барышеву вменяется хищение квартиры в Московском регионе стоимостью 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, он с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жильем. На этом основании Барышев получил трехкомнатную квартиру. Суд арестовал недвижимость экс-замминистра.

В отношении Барышева возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

По данным РБК, Барышев был назначен заместителем главы МЧС 2 февраля 2017 года. До этого он занимал пост начальника Академии гражданской защиты МЧС. Освобожден от должности замминистра в мае 2021 года.