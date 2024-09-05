Против бывшего замминистра МЧС России возбудили дело о мошенничестве

СК возбудил уголовное дело о мошенничестве против экс-замминистра МЧС Барышева

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Дело заведено по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год экс-замминистра МЧС изготовил подложные документы для получения в свое распоряжение жилого помещения. На основании их он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе, общей стоимостью не менее 20 миллионов рублей.

Сейчас на эту квартиру наложен арест. Расследование дела в отношении Барышева продолжается.

Ранее следователи завели дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова. Мужчина уже задержан.