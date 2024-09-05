Раскрыто возможное наказание для обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы МЧС Барышева

Экс-замглавы МЧС Барышеву грозит до 10 лет колонии и 1 млн рублей штрафа

Обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере экс-министру России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павлу Барышеву грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, по вменяемой экс-замглавы МЧС статье ему грозит так же штраф в размере до одного миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год экс-замминистра МЧС изготовил подложные документы для получения в свое распоряжение жилого помещения. На основании их он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе, общей стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Сейчас на эту квартиру наложен арест. Расследование дела в отношении Барышева продолжается.