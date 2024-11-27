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11:33, 27 ноября 2024Россия

17-летняя россиянка дала трехлетнему сыну покурить и сняла это на видео

В Кемеровской области мать дала трехлетнему сыну покурить и сняла это на видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Белово Кемеровской области 17-летняя мать дала трехлетнему сыну покурить и сняла это на видео. Соответствующий ролик опубликовал RT.

На представленном ролике видно, как россиянка протягивает малышу сигарету. Мальчик делает затяжку и отказывается отдавать «новую игрушку» матери. Слышно, что в комнате присутствует еще кто-то из взрослых.

Действиями юной родительницы уже заинтересовались представители местной прокуратуры. Ребенка передали в специализированное учреждение.

Бабушка дошкольника, которая является его опекуном, заявила, что хочет лишить дочь родительских прав. Женщина отметила, что жительнице Кемеровской области нет до ребенка никакого дела.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле женщина несколько часов провела на балконе из-за шалости сына.

ЖЗЛ
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