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12:07, 11 ноября 2024Россия

Россиянка несколько часов провела на балконе на морозе из-за шалости сына

В Нижнем Тагиле мать несколько часов провела на балконе из-за шалости сына
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

В Нижнем Тагиле женщина несколько часов провела на морозе на балконе из-за шалости сына. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянку в домашней одежде на балконе второго этажа заметил прохожий. Мужчина вызвал сотрудников экстренных служб. Те поднялись к ней по лестнице и вскрыли балконную дверь. Двухлетний мальчик, который запер мать на балконе, все это время спокойно ждал, с ним все в порядке.

До этого сообщалось, что в Коврове во Владимирской области женщина довела своего малолетнего ребенка до полного истощения, оставив его одного без еды и воды. Жизнь малыша спасти не удалось.

Еще раньше в Москве женщина на пару дней оставила болеющего сына и попала под уголовную статью.

ЖЗЛ
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