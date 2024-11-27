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09:10, 27 ноября 2024Мир

18 человек на границе Сирии и Ливана стали жертвами израильских ударов

МО Сирии: Израиль нанес удары по КПП на границе с Ливаном, 18 человек пострадали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ali Hankir / Reuters

Израиль нанес удары по контрольно-пропускному пункту (КПП) на сирийско-ливанской границе в провинции Хомс, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) Сирии, передает РИА Новости.

«Израильский противник в 00.05 часов нанес авиаудары с территории Ливана по нескольким приграничным КПП на сирийско-ливанской границе на западе провинции Хомс», — указали в ведомстве, отмечая, что среди жертв удара были женщины и дети.

Ранее Россия осудила удары Израиля по сирийской Пальмире, памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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