18 человек на границе Сирии и Ливана стали жертвами израильских ударов

МО Сирии: Израиль нанес удары по КПП на границе с Ливаном, 18 человек пострадали

Израиль нанес удары по контрольно-пропускному пункту (КПП) на сирийско-ливанской границе в провинции Хомс, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) Сирии, передает РИА Новости.

«Израильский противник в 00.05 часов нанес авиаудары с территории Ливана по нескольким приграничным КПП на сирийско-ливанской границе на западе провинции Хомс», — указали в ведомстве, отмечая, что среди жертв удара были женщины и дети.

Ранее Россия осудила удары Израиля по сирийской Пальмире, памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО.