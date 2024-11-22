МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

Захарова: РФ осуждает удары Израиля по сирийской Пальмире

Россия решительно осуждает удары Израиля по сирийской Пальмире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Данная силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права», — приводит агентство комментарий дипломата.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по жилой и промышленной застройке Пальмиры.

Античный город Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — получил свой статус как образец шедевров древнеримской архитектуры. Особое историко-культурное значение имеют храм Баала, построенный в I веке, храм Баалшамина II века, а также театр с общественным центром и караван-сарай из-за уникального сочетания восточного и западного античных стилей.