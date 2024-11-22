МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

Россия решительно осуждает удары Израиля по сирийской Пальмире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.
«Данная силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права», — приводит агентство комментарий дипломата.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по жилой и промышленной застройке Пальмиры.
Античный город Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — получил свой статус как образец шедевров древнеримской архитектуры. Особое историко-культурное значение имеют храм Баала, построенный в I веке, храм Баалшамина II века, а также театр с общественным центром и караван-сарай из-за уникального сочетания восточного и западного античных стилей.