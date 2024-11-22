Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 22 ноября 2024Мир

МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

Захарова: РФ осуждает удары Израиля по сирийской Пальмире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: social media video / Reuters

Россия решительно осуждает удары Израиля по сирийской Пальмире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Данная силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права», — приводит агентство комментарий дипломата.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по жилой и промышленной застройке Пальмиры.

Античный город Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — получил свой статус как образец шедевров древнеримской архитектуры. Особое историко-культурное значение имеют храм Баала, построенный в I веке, храм Баалшамина II века, а также театр с общественным центром и караван-сарай из-за уникального сочетания восточного и западного античных стилей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео

      ФСБ рассекретила документы Севастопольского судебного процесса над командиром вермахта

      Священник раскрыл исповеди российский бойцов СВО

      Пассажирка из-за волнения напилась перед рейсом, устроила дебош и ударила попутчика

      Защита осужденной за фейки о Российской армии московского педиатра обжаловала приговор

      Уехавший из России комик раскрыл «классическую ошибку эмигранта»

      МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Борисов допустил создание частных космодромов в России

      В Венгрии пожаловались на санкции против Газпромбанка

      98-летний мужчина влюбился в 96-летнюю женщину и женился на ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше