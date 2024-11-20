Израиль нанес удар по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

ЦАХАЛ нанес удар по городу Пальмира в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по древнему городу Пальмира в Сирии, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает агентство SANA.

«Звуки взрывов, услышанные в городе Пальмира, стали результатом израильского удара, направленного против жилых домов и промышленного города», — отмечает корреспондент агентства.

Античный город Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — получил свой статус как образец шедевров древнеримской архитектуры. Особое историко-культурное значение имеют храм Баала, построенный в I веке, храм Баалшамина II века, а также театр с общественным центром и караван-сарай, из-за своего уникального сочетания восточного и западного античных стилей.

27 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали военные объекты в окрестностях сирийского города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена база Вооруженных сил России (ВС РФ). Он является единственным пунктом ремонта и пополнения запасов российского военного флота в Средиземноморье.