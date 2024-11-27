Американского журналиста призвали следить за языком после слов о Путине

Макгрегор призвал телеведущего Горке следить за языком после слов о Путине

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои красноречивые речи с реальностью после нелестных слов о президенте России Владимире Путине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегору задали вопрос, может ли Горка говорить за избранного президента США Дональда Трампа и озвучивать якобы его мысли, а также нелестно отзываться о Путине. Ранее телеведущий разыграл ситуацию, при которой Трамп урегулирует конфликт на Украине и заставит Путина пойти на переговоры.

В частности, журналист заявил, что «либо переговоры будут сейчас, либо помощь, которую мы до сих пор оказывали Украине, будет выглядеть как пустяк». В ответ на это Макгрегор призвал телеведущего следить за языком.

«Да он просто путает свой красноречивый соловьиный голос с реальностью», — сказал военный.

По словам экс-полковника, в США стало модным переходить на личности и неконструктивно высказываться о Путине и России. Подобное поведение Макгрегор назвал контрпродуктивным, оно служит «только для самоутверждения».

Ранее Макгрегор назвал отличительную особенность Путина. По его мнению, Путин ведет себя как джентльмен, в отличие от западных лидеров.

