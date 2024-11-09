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16:14, 9 ноября 2024Мир

В США назвали отличительную особенность Путина

Макгрегор: Путин ведет себя как джентльмен, в отличие от западных лидеров
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ведет себя как джентльмен, в отличие от западных лидеров. Особенность российского президента назвал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Deep Dive.

«Если вы внимательно посмотрите на поведение министра иностранных дел [России] Сергея Лаврова и президента Путина, то увидите, что они всегда были джентльменами», — высказался Макгрегор.

По его словам, Путин и Лавров никогда не отказывались пожать чью-либо руку и не оскорбляли руководство других стран, в отличие от западных политиков.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский желает склонить избранного лидера США Дональда Трампа к глупым и опасным действиям. Он выразил мнение, что украинскому президенту будет сложно это сделать, потому что американский политик реально смотрит на мир.

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