Арбенина прокомментировала инцидент на концерте в Петербурге

Арбенина поблагодарила фанатов после падения на концерте в клубе в Петербурге

Российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина прокомментировала падение с балкона на выступлении в петербургском клубе «А2». Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

Исполнительница отметила, что этот концерт стал одним из лучших. Она также поблагодарила своих поклонников. «На концерт приходят самые лучшие люди. У меня такое впечатление всегда, что это самые лучшие люди собрались. Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась, когда падала с балкона», — сказала Арбенина.

Ранее стало известно, что во время выступления Арбенина упала с балкона в зал. Она захотела пройтись по сетке вдоль балконов, но провалилась в фан-зону. Фанаты помогли певице забраться обратно на балкон.