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15:15, 27 ноября 2024Экономика

Автовладельцам назвали простой способ прогреть двигатель на морозе

Автоэксперт Гайдукевич: прогревать авто удобнее дистанционным запуском
Мария Черкасова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Прогреть автомобиль на морозе удобнее всего с помощью дистанционного запуска. Об этом NEWS.ru рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Современные охранные системы позволяют завести двигатель даже со смартфона. Система недорогая и работает, даже если владелец припарковал автомобиль за два квартала от дома. Если завести двигатель перед выходом, то когда владелец подойдет к машине, она уже будет готова к старту, тогда наледь смахнуть будет гораздо проще.

Ранее автоэксперты перечислили вещи, которые необходимо иметь в автомобиле. В частности, в список вошли заряженный пауэрбанк для телефона, работающий фонарик, надежный трос и динамическая стропа.

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