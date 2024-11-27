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13:27, 27 ноября 2024Экономика

Россиянин согласился заменить счетчик и потерял почти сотню тысяч рублей

Житель Барнаула потерял 95 тысяч рублей, согласившись поменять счетчик
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

У жителя Барнаула под предлогом замены счетчика украли почти сотню тысяч рублей. О мошеннической схеме предупреждает краевое отделение МВД.

Аферист связался с пострадавшим по мобильному телефону. Представившись сотрудником энергосбытовой компании, собеседник предложил поменять старый прибор учета, и горожанин согласился. Для этого, по словам махинатора, требуется установить специальное приложение на телефон. Ссылку на программу барнаульцу выслали сообщением.

Перейдя по ней, мужчина загрузил на телефон вредоносное ПО, благодаря которому злоумышленники смогли получить доступ к его личным данным, в том числе банковским вкладам. Вскоре россиянин обнаружил, что с его счетов пропали деньги, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 95 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на уловку мошенников попалась пожилая жительница Воронежа. Пенсионерку поверила, что, предоставив свой ИНН, сможет получить льготу на оплату коммунальных услуг. Попав в жернова аферистов, женщина потеряла 3 миллиона рублей.

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