Байден назвал сроки работы над перемирием в Газе

Байден: США в ближайшие дни предпримут попытку достичь перемирия в Газе

США в ближайшие дни предпримут попытку достичь перемирия в секторе Газа и добиться освобождения заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил американский президент Джо Байден в посте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«В ближайшие дни Соединенные Штаты предпримут новые усилия совместно с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими странами с целью добиться прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и прекращения войны без власти ХАМАС», — написал американский лидер.

Кроме того, агентство Reuters приводит слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он указал, что Байден в среду, 27 ноября приступит к конкретным мерам по достижению сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Уточняется, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на севере и в центре страны запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.