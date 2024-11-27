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15:23, 27 ноября 2024Мир

Байден назвал сроки работы над перемирием в Газе

Байден: США в ближайшие дни предпримут попытку достичь перемирия в Газе
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

США в ближайшие дни предпримут попытку достичь перемирия в секторе Газа и добиться освобождения заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил американский президент Джо Байден в посте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«В ближайшие дни Соединенные Штаты предпримут новые усилия совместно с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими странами с целью добиться прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и прекращения войны без власти ХАМАС», — написал американский лидер.

Кроме того, агентство Reuters приводит слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он указал, что Байден в среду, 27 ноября приступит к конкретным мерам по достижению сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Уточняется, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на севере и в центре страны запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.

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