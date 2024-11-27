Израиль одобрил план о прекращении огня в Ливане. Что обязана выполнить каждая из сторон?

Военно-политический кабинет Израиля утвердил план о прекращении огня с Ливаном

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Уточняется, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на севере и в центре страны запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что предоставит на утверждение военно-политического кабинета соглашение с Ливаном о прекращении огня. Также сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в среду, 27 ноября, может объявить о прекращении огня с Израилем.

Премьер Ливана одобрил дорожную карту по прекращению огня с Израилем

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати одобрил дорожную карту по прекращению огня с Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу. Политик обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Я рассматриваю этот документ как дорожную карту по прекращению огня и одобряю этот важный шаг на пути к распространению спокойствия и стабильности в Ливане, который будет способствовать возвращению перемещенных лиц в свои города и дома Наджиб Микати премьер-министр Ливана

Он добавил, что прекращение огня будет способствовать установлению стабильности в регионе. Политик также выразил приверженность выполнению резолюции 1701 Совбеза ООН и призвал Израиль к выводу своих войск с ливанских территорий.

О чем гласит соглашение между Ливаном и Израилем?

Газета Al Nahar раскрыла детали соглашения между Израилем и Ливаном. Оно предусматривает постепенное развертывание частей ливанской армии вдоль всех границ и пунктов пропуска, в то же время Израиль будет постепенно в течение 60 дней выведет своих военных из Южного Ливана к линии границы.

С одобрения обеих сторон будет создан комитет по наблюдению за выполнением резолюции Совбеза ООН 1701. Участники соглашения будут уведомлять комитет и Временные силы ООН в Ливане о любых нарушениях обязательств.

Шиитская группировка «Хезболла» и другие вооруженные формирования не должны совершать никаких наступательных действий против Израиля, а израильские военные не станут проводить военных операций на море, на земле и в воздухе.

При этом обязательства, взятые на себя обеими сторонами, не отменяют их права на самооборону. Ливанское правительство обязуется предотвращать деятельность незаконных группировок и пресекать контрабандные поставки оружия. Все нелегальные объекты, занимающиеся производством оружия и боеприпасов, будут демонтированы, а запасы конфискованы.

США будут способствовать опосредованным переговорам между Ливаном и Израилем для урегулирования сохраняющихся проблем на границе.

В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал исторической ошибкой оглашение о прекращении огня с Ливаном. По мнению политика, оно не отвечает ключевой цели войны на северной арене, а именно — возвращению десятков тысяч эвакуированных жителей в свои дома.

Это не прекращение огня. Это возврат к концепции «тишина в обмен на тишину», и мы уже видели, к чему это ведет Итамар Бен-Гвир министр национальной безопасности Израиля

Министр считает, что армия Ливана не обладает авторитетом и не сможет одолеть движение «Хезболла». По словам Бен-Гвира, для ухода из Ливана Израилю нужен собственный пояс безопасности.

Президент США Джо Байден в свою очередь пообещал, что Израиль ответит, если ливанское движение «Хезболла» нарушит условия перемирия. «Если "Хезболла" или кто-то еще нарушит сделку и будет представлять прямую угрозу Израилю, у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права», — сказал американский лидер.

