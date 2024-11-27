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00:07, 27 ноября 2024Мир

Байден пообещал ответ Израиля в случае нарушения перемирия с Ливаном

Байден: Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Президент США Джо Байден пообещал, что Израиль ответит, если ливанское движение «Хезболла» нарушит условия перемирия. Его слова приводит РИА Новости.

«Если "Хезболла" или кто-то еще нарушит сделку и будет представлять прямую угрозу Израилю, у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права», — сказал американский лидер.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что предоставит на утверждение военно-политического кабинета соглашение с Ливаном о прекращении огня. Также сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в среду, 27 ноября, может объявить о прекращении огня с Израилем.

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