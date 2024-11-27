Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план по прекращению огня в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Уточняется, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на севере и в центре страны запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что предоставит на утверждение военно-политического кабинета соглашение с Ливаном о прекращении огня. Также сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в среду, 27 ноября, может объявить о прекращении огня с Израилем.

