В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

Министр нацбезопасности Израиля назвал соглашение с Ливаном исторической ошибкой

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал исторической ошибкой оглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению министра, соглашение с Ливаном не отвечает ключевой цели войны на северной арене, а именно — возвращению десятков тысяч эвакуированных жителей в свои дома. «Это не прекращение огня. Это возврат к концепции "тишина в обмен на тишину", и мы уже видели, к чему это ведет», — отметил Бен-Гвир, добавив, что армия Ливана не обладает авторитетом и не сможет одолеть движение «Хезболла».

По словам Бен-Гвира, для ухода из Ливана Израилю нужен собственный пояс безопасности.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что предоставит на утверждение военно-политического кабинета соглашение с Ливаном о прекращении огня. Также сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в среду, 27 ноября, может объявить о прекращении огня с Израилем.