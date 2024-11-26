Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 26 ноября 2024Мир

В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

Министр нацбезопасности Израиля назвал соглашение с Ливаном исторической ошибкой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paul Zinken / Global Look Press

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал исторической ошибкой оглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению министра, соглашение с Ливаном не отвечает ключевой цели войны на северной арене, а именно — возвращению десятков тысяч эвакуированных жителей в свои дома. «Это не прекращение огня. Это возврат к концепции "тишина в обмен на тишину", и мы уже видели, к чему это ведет», — отметил Бен-Гвир, добавив, что армия Ливана не обладает авторитетом и не сможет одолеть движение «Хезболла».

По словам Бен-Гвира, для ухода из Ливана Израилю нужен собственный пояс безопасности.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что предоставит на утверждение военно-политического кабинета соглашение с Ливаном о прекращении огня. Также сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в среду, 27 ноября, может объявить о прекращении огня с Израилем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Сибига рассказал о создании «Украинского легиона» в Польше

      В Австрии поддержали стремление Трампа к миру на Украине

      Трамп поинтересовался мнением о Путине

      Трамп задумался о прямых переговорах с Ким Чен Ыном

      В НАТО призвали создать стратегию по сдерживанию России

      В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

      В Польше предсказали трудные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

      Пленный рассказал об обучении украинских военных стрельбе на симуляторах

      Во Франции ответили на слова Макрона о скорой отставке правительства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше