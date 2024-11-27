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17:01, 27 ноября 2024Россия

Беременной россиянке по ошибке вкололи не тот препарат

«КП»: в роддоме Ульяновска беременной по ошибке ввели не тот препарат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

В Ульяновске в роддоме Городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного беременной по ошибке вкололи не тот препарат, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).

По данным издания, при проведении анестезии 32-летней россиянке по ошибке ввели транексамовую кислоту. Медработники якобы перепутали банки.

Уточняется, что она успела родить двойняшек, их здоровью ничто не угрожает. При этом их мать экстренно перевезли в областную больницу в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за ее жизнь.

Министерство здравоохранения региона проводит проверку по факту произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным источников «Комсомольской правды», 44-летний врач, перепутавший препарат для роженицы, пытался скрыться, но его задержали.

Ранее в Подмосковье перепутали новорожденных. Как рассказала бабушка одного из детей, медсестра нанесла на кожу здорового младенца ненужное ему лекарство, из-за чего у него образовались ожоги.

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