Беременной россиянке по ошибке вкололи не тот препарат

«КП»: в роддоме Ульяновска беременной по ошибке ввели не тот препарат

В Ульяновске в роддоме Городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного беременной по ошибке вкололи не тот препарат, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).

По данным издания, при проведении анестезии 32-летней россиянке по ошибке ввели транексамовую кислоту. Медработники якобы перепутали банки.

Уточняется, что она успела родить двойняшек, их здоровью ничто не угрожает. При этом их мать экстренно перевезли в областную больницу в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за ее жизнь.

Министерство здравоохранения региона проводит проверку по факту произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным источников «Комсомольской правды», 44-летний врач, перепутавший препарат для роженицы, пытался скрыться, но его задержали.

Ранее в Подмосковье перепутали новорожденных. Как рассказала бабушка одного из детей, медсестра нанесла на кожу здорового младенца ненужное ему лекарство, из-за чего у него образовались ожоги.