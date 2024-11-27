Боевики ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в Газе

В ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь после перемирия Израиля и Ливана

Исламистская радикальная группировка ХАМАС готова прекратить огонь в секторе Газа после перемирия Израиля и Ливана. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает агентство AFP, передает ТАСС.

«ХАМАС готов к соглашению о продолжении огня и серьезному соглашению об обмене заключенными», — заявил член группировки.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что перемирие с Ливаном позволит «сосредоточиться на иранской угрозе», восполнить потери в технике и боеприпасах, которые усугубили «большие задержки» в поставках, а также изолировать ХАМАС в Газе, чтобы его члены сражались без поддержки «Хезболлы».