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09:44, 27 ноября 2024Мир

Боевики ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в Газе

В ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь после перемирия Израиля и Ливана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Исламистская радикальная группировка ХАМАС готова прекратить огонь в секторе Газа после перемирия Израиля и Ливана. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает агентство AFP, передает ТАСС.

«ХАМАС готов к соглашению о продолжении огня и серьезному соглашению об обмене заключенными», — заявил член группировки.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что перемирие с Ливаном позволит «сосредоточиться на иранской угрозе», восполнить потери в технике и боеприпасах, которые усугубили «большие задержки» в поставках, а также изолировать ХАМАС в Газе, чтобы его члены сражались без поддержки «Хезболлы».

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