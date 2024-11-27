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08:18, 27 ноября 2024Мир

Нетаньяху назвал причины перемирия с Ливаном

CNN: Нетаньяху объяснил перемирие с Ливаном угрозой Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Израиль заключил перемирие с ливанской исламистской группировкой шиитского толка «Хезболла», чтобы приготовиться к отражению возможной агрессии со стороны Ирана, объяснил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его слова передает телеканал CNN.

Как указал глава правительства, перемирие позволит стране «сосредоточиться на иранской угрозе», восполнить потери в технике и боеприпасах, которые усугубили «большие задержки» в поставках, а также изолировать палестинских исламистов из радикального движения ХАМАС в Газе, чтобы его представители сражались без поддержки «Хезболлы».

Ранее стало известно, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 04:00 по местному времени (05:00 по московскому времени) в среду, 27 ноября.

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