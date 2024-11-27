Вступило в силу соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем

Al Nahar: вступило в силу соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 04:00 по местному времени (05:00 по московскому времени) в среду, 27 ноября. Об этом сообщила газета Al Nahar.

Оно предусматривает развертывание частей армии Ливана вдоль южной границы. Это будет происходить постепенно при поддержке Временных сил ООН в Ливане. При этом Израиль в течение 60 дней выведет свои войска из Южного Ливана.

Кроме того, будет создан комитет по наблюдению за выполнением резолюции Совбеза ООН. В него войдут США, Франция и Великобритания.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном.