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06:05, 27 ноября 2024Мир

Вступило в силу соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем

Al Nahar: вступило в силу соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nasser Ishtayeh / Global Look Press

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 04:00 по местному времени (05:00 по московскому времени) в среду, 27 ноября. Об этом сообщила газета Al Nahar.

Оно предусматривает развертывание частей армии Ливана вдоль южной границы. Это будет происходить постепенно при поддержке Временных сил ООН в Ливане. При этом Израиль в течение 60 дней выведет свои войска из Южного Ливана.

Кроме того, будет создан комитет по наблюдению за выполнением резолюции Совбеза ООН. В него войдут США, Франция и Великобритания.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном.

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