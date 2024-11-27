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12:12, 27 ноября 2024Россия

В Госдуме призвали усилить правоохранительные органы для борьбы с мефедроном

Депутат Куринный назвал эпидемию мефедрона в России государственной проблемой
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал распространение мефедрона в России государственной проблемой и предложил ряд мер для борьбы с ней. Так депутат отреагировал на расследование «Ленты.ру» об эпидемии наркотика в стране.

«Безусловно, это государственная проблема, и решать ее должно государство, используя все возможности, которые сегодня имеются. Если говорить об активизации работы правоохранительных органов, то здесь, конечно, надо укомплектовывать квалифицированными кадрами, прежде всего подразделения, которые занимаются борьбой с наркотиками», — сообщил Куринный.

Второе, я все-таки бы рассмотрел возможность усиления ответственности, в том числе по «народной» 228-й статье. Потому что люди, которые распространяют наркотики, должны понимать, что это тяжкое преступление и за него придется отвечать

Алексей Куринныйзампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья

Кроме того, депутат предложил рассмотреть вопрос о возможности прекращения выдачи микрокредитов для лиц, которые состоят на наркологическом учете.

«Несмотря на то что это врачебная тайна, мне кажется, в рамках закрытого реестра эта информация должна быть доступна для того, чтобы мы прекратили этот порочный круг, когда люди берут микрозаймы, чтобы купить наркотики, и потом не могут выбраться из этого круга», — объяснил он.

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Также Куринный отметил, что необходимо найти дополнительные методы для противодействия распространению информацию в интернете не о квадроберах, а о действительно опасных для общества веществах — наркотиках.

Именно здесь должны работать методы запрещения, методы прекращения, методы блокировки и привлечены к самой жесткой ответственности те, кто занимается вопросами даркнета, распространением наркотиков и технологий его изготовления

Алексей Куринныйзампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья

Ранее «Лента.ру» выпустила масштабное расследование об эпидемии мефедроновой зависимости в России — «Русская мефедроновая чума». «Лента.ру» изучила события, которые произошли на наркорынке после закрытия маркетплейса-монополиста «Гидра», и поговорила с правоохранителями, потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете. Они рассказали, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и кто его контролирует, а также как вокруг этого наркотика образовалась глобальная экосистема. Расследование показало, как потребление мефедрона разрушает здоровье и психику людей, толкает их на преступления ради одной дозы и почему именно мефедрон заполонил российский рынок запрещенных веществ.

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