Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

Бортпроводник Delta напал на коллегу и порезал ей шею в отеле Нового Орлеана

Бортпроводник авиакомпании Delta напал на коллегу и порезал ей руку и шею в отеле Нового Орлеана, США. Подробностями истории поделилось издание Atlanta News First.

Уточняется, что в понедельник, 25 ноября, сотрудник американского перевозчика Джошуа Смит вернулся вместе с коллегами в гостиницу и внезапно начал вести себя странно. Он проводил одну из стюардесс в ее номер, после чего между ними завязался спор, в ходе которого Смит нанес девушке ранения.

В полицейском отчете говорится, что пострадавшая побежала на другой этаж отеля, чтобы обратиться за помощью, а Смит последовал за ней. В их конфликт попытался вмешаться охранник, и Смит порезал ему большой палец.

Как пишет портал, стюардессу доставили в больницу в стабильном состоянии. Злоумышленнику предъявили обвинения в покушении на жизнь коллеги, нанесении тяжких телесных повреждений и избиении.

В августе неизвестный напал на бортпроводницу авиакомпании Air India ночью, когда она спала в номере отеля Radisson в Лондоне. Злоумышленник проник в номер с вешалкой для одежды.