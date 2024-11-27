Бывший глава MI6 заявил о настоящей войне Европы с Россией

Экс-глава MI6 Дирлав: Европа находится в состоянии «настоящей войны» с Россией

Бывший глава британской разведывательной службы MI6 сэр Ричард Дирлав заявил, что Европа находится в состоянии настоящей войны с Россией. Об этом он высказался в интервью на телеканале Sky News.

Разведчик выразил несогласие с утверждением премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Европа находится в предвоенной эпохе. «Я думаю, он неправ. Я думаю, что это настоящая война», — сказал он.

Дирлав обвинил Россию в неких «весьма агрессивных действиях со стороны россиян в различных европейских странах». При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, уходящий с поста 1 декабря, оценил риск третьей мировой войны. «Мы живем в крайне опасный момент не только для Европы, но и для всего мира. Третья мировая война возможна, но мы можем и должны ее избежать», — сказал он. По его словам, военное строительство должно стать основным элементом дальнейшего развития европейского объединения.