Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:39, 27 ноября 2024Мир

Бывший глава MI6 заявил о настоящей войне Европы с Россией

Экс-глава MI6 Дирлав: Европа находится в состоянии «настоящей войны» с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Бывший глава британской разведывательной службы MI6 сэр Ричард Дирлав заявил, что Европа находится в состоянии настоящей войны с Россией. Об этом он высказался в интервью на телеканале Sky News.

Разведчик выразил несогласие с утверждением премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Европа находится в предвоенной эпохе. «Я думаю, он неправ. Я думаю, что это настоящая война», — сказал он.

Дирлав обвинил Россию в неких «весьма агрессивных действиях со стороны россиян в различных европейских странах». При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, уходящий с поста 1 декабря, оценил риск третьей мировой войны. «Мы живем в крайне опасный момент не только для Европы, но и для всего мира. Третья мировая война возможна, но мы можем и должны ее избежать», — сказал он. По его словам, военное строительство должно стать основным элементом дальнейшего развития европейского объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

      Медведев рассказал о «подарке» Байдена Трампу

      Бывший глава MI6 заявил о настоящей войне Европы с Россией

      Захарова высказалась о коррупции на Украине

      Суд в Москве смягчил наказание осужденным за торговлю детьми врачам

      Лавров назвал «воровскими инстинктами» план Байдена по Украине

      Медведев назвал союзников России

      Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и уничтожил несколько десятков сослуживцев

      В Сумской области всех коммунальщиков обязали мобилизовать за два дня

      В России высказались о возможности Запада снабдить Украину ядерным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше