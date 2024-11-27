НАСА нашло тайный город под землей. Его строили в рамках гигантского секретного проекта. Какой эксперимент там ставили?

Исследователи НАСА наткнулись на заброшенную больше 50 лет назад ядерную базу

Исследователи НАСА случайно наткнулись на заброшенные тоннели, скрытые в толще арктических льдов. Как выяснилось, их радар нашел остатки «Лагеря центурии» — целого подземного города, который американские военные строили в конце 1950-х в рамках секретного проекта «Ледяной червь». Если бы его довели до конца, в тоннелях уместилась бы сотня мегаполисов величиной с Москву.

Заброшенные постройки под слоем льда заметили при помощи радара НАСА

Секретные подземелья заметил самолет НАСА, оснащенный специальным георадаром. В отличие от других подобных инструментов, он прощупывает землю не сверху вниз, а по диагонали. За счет этого с его помощью можно получить данные, необходимые для построения не плоской, а трехмерной карты земной толщи.

Самолет НАСА кружил над заснеженными пустошами Северной Гренландии примерно в 240 километрах от американской космической базы «Питуффик». Неожиданно радар показал, что Гренландский ледяной щит скрывает сеть рукотворных тоннелей.

«Мы поначалу даже не знали, что это», — утверждает один из ученых. Постройки были погребены под снегом и льдом на глубине 30 метров. Однако вскоре стало понятно, что перед нами «Лагерь центурии» — экспериментальная военная база, заброшенная больше 50 лет назад.

Специалисты НАСА стали первыми людьми за много десятилетий, которые увидели, что происходит в пустынных подземельях «Лагеря»

На снимках, сделанных радаром, можно различить даже отдельные строения, причем их расположение совпадает с сохранившимися картами проекта.

Подземный город с часовней, столовыми и Домом культуры построили в 1959 году

«Лагерь центурии» начали строить в 1959 году. К тому времени в Гренландии располагались уже три американские авиабазы. Некоторые из них появились еще в годы Второй мировой войны: оттуда американские военные самолеты через Северный полюс перегоняли на аэродромы союзников в Европе. В первую очередь — в Великобританию.

В 1950-е годы арктические авиабазы на северном краю континента приобрели новое значение. Американские военные разместили в Гренландии средства ПВО и построили аэродромы для размещения и заправки стратегических бомбардировщиков. В случае ядерной войны это был бы последний пункт их маршрута перед Советским Союзом.

Строительство «Лагеря центурии» никто не скрывал — формально это был не военный, а научный проект. Для него выбрали точку в ста милях (161 километр) от края Гренландского ледяного щита. Именно с этим связано название лагеря: заимствованное из латинского языка слово «центурия» в переводе сотня.

Более негостеприимное место было трудно представить. Пятидесятиградусные морозы в тех местах — норма, скорость ветра достигает 55 метров в секунду, а толщина снежного покрова, выпадающего за год, составляет 1,2 метра

Людей в округе почти нет. До ближайшей цивилизации оттуда почти 400 километров — это расстояние до самой северной авиабазы США, которая называлась «Туле» (позднее ее переименовали в «Питуффик»).

Стройка продолжалась два года. Для этого инженерные войска доставили на крайний север 6000 тонн оборудования. Везли на специальных санях, которые передвигаются не быстрее трех километров в час. Затем в снеге и во льду прорыли глубокие траншеи, которые накрыли стальными арками и снова засыпали снегом.

Длина главной улицы составляла 300 метров, а от нее ответвлялись другие тоннели поменьше — всего 26 штук. Вдоль них поставили готовые деревянные здания: общежития, кухню, столовую, прачечную, парикмахерскую, часовню, радиоцентр и даже Дом культуры. Их соорудили заранее и доставили в «Лагерь» целиком. Отапливаемые помещения расположили на расстоянии от ледяных сводов, чтобы тоннель не начал таять.

Последним в «Лагерь» привезли сборный ядерный реактор, который должен был стать главным источником энергии. Вес компонентов, из которых его строили, составлял 400 тонн. Когда он заработал, в «Лагере» могли жить 200 человек.

Тоннели «Ледяного червя» должны были разрастись до 135 тысяч квадратных километров

Никаких научных экспериментов в «Лагере центурии» не проводилось. Экспериментом, как стало известно спустя много лет, был он сам. Его предназначение рассекретил Датский институт международных отношений, который в 1997 году опубликовал документы о секретном проекте «Ледяной червь».

Согласно проекту «Ледяной червь», который разрабатывали американские военные, в толще арктических льдов должны были расположиться подземелья чудовищных масштабов. В сумме предполагалось проложить тоннели площадью 135 тысяч квадратных километров. На втором этапе они могли разрастись до 260 тысяч квадратных километров. Это в сто раз больше площади Москвы.

В подземельях «Ледяного червя» собирались разместить 11 тысяч военнослужащих, которые не поднимались бы на поверхность месяцами, если не дольше — как подводники на субмарине во вражеских водах.

Еще глубже были бы зарыты шахты для ракет с ядерными боеголовками — по одной на каждые шесть километров. На такой глубине они могли уцелеть даже после атомного взрыва

«Лагерь центурии» должен был доказать, что это возможно. И не доказал. Арктические льды оказались далеко не такими стойкими, как рассчитывали авторы проекта. Они медленно, но неуклонно двигались, что вызывало постоянные проблемы.

Были и другие препятствия. Поскольку Гренландия — это не американская, а датская территория, для размещения ядерного оружия под землей требовалось разрешение правительства Дании. А у датских властей того времени эта идея не вызывала восторга. Они опасались, что Советский Союз сочтет появление ракет в Гренландии провокацией, и не хотели обострять и без того непростую ситуацию.

В 1967 году проект свернули. Дорогостоящее оборудование и топливо, которое с таким трудом доставляли на Крайний Север, пришлось оставить — везти их обратно было еще дороже. Под землей бросили сотни тысяч литров дизельного топлива и радиоактивных материалов. Кроме того, где-то во льдах лежат 25 миллионов литров биологических отходов, которые ухитрились произвести обитатели «Лагеря». Заметно ли их на снимках НАСА, не сообщается.