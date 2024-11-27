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06:30, 27 ноября 2024Из жизни

Под арктическим льдом нашли секретный подземный город

Специалисты НАСА нашли под толщей льда секретный город проекта «Ледяной червь»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Cold Regions Research and Engineering Laboratory, U.S. Army Corps of Engineers

Исследователи НАСА случайно наткнулись на подземную военную базу, заброшенную больше 50 лет назад. Об этом рассказывается на сайте NASA Earth Observatory.

Самолет НАСА со специальным радаром кружил над заснеженными пустошами северной Гренландии в 240 километрах от космической базы Питуффик. Специалисты пытались прощупать толщу Гренландского ледяного щита и неожиданно заметили сеть тоннелей, погребенных под снегом и льдом на глубине 30 метров. «Мы поначалу даже не знали, что это», — утверждает один из ученых.

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Как выяснилось, радар нашел остатки «Лагеря века» — арктической военной базы США, которую начали строить в конце 1950-х в рамках секретного проекта «Ледяной червь». Он представлял собой целый подземный город, питающийся от атомного реактора. Предполагалось, что он и другие арктические города смогут выдержать даже ядерный удар. В 1967 году проект «Ледяной червь» свернули, а «Лагерь века» полностью ушел под лед.

Ранее сообщалось, что американская компания Vivos оборудовала подземный город, способный пережить конец света. Гигантское убежище на 10 тысяч человек построено на месте бывшей военной базы в штате Южная Дакота.

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