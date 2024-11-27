Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:23, 27 ноября 2024Наука и техника

Раскрыт механизм неизлечимости рака

Cancer Cell: гибель раковых клеток через некроптоз усиливает рак
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ASDF_MEDIA / Shutterstock / Fotodom  

Ученые центра рака Моффитта в США раскрыли, как определенный тип гибели раковых клеток может способствовать росту опухолей и снижать эффективность лечения рака. Исследование сосредоточено на механизме, связанном с некроптозом, и опубликовано в журнале Cancer Cell.

Некроптоз, форма программируемой гибели клеток, ранее считался процессом, усиливающим иммунный ответ против рака. Однако ученые обнаружили, что при некроптозе раковые клетки выделяют молекулу интерлейкин-1α, которая создает благоприятную для опухоли среду и подавляет активность Т-клеток, ослабляя способность иммунной системы бороться с раком.

Для подтверждения гипотезы команда провела лабораторные эксперименты, изучая влияние некроптоза на поведение опухолей. Особое внимание уделялось уровню интерлейкина-1α и его роли в изменении иммунного ответа. Исследования проводились с использованием моделей на животных, а также при помощи анализа данных пациентов.

Результаты показали, что интерлейкин-1α высвобождается не только в процессе некроптоза, но и под воздействием химиотерапии. Это объясняет, почему стандартные методы лечения иногда оказываются менее эффективными. Заблокировав действие интерлейкина-1α, ученые смогли усилить иммунный ответ и улучшить результаты химио- и иммунотерапии в тестах на животных моделях.

Кроме того, было установлено, что снижение уровня интерлейкина-1α связано с лучшими клиническими исходами у пациентов, проходящих химиотерапию. Это открытие указывает на возможность использования интерлейкина-1α как маркера для прогнозирования эффективности лечения и индивидуализации терапевтических подходов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России раскрыли мощность ядерного «Орешника». Он в 45 раз разрушительнее бомбы, сброшенной на Хиросиму

      Экс-главе Федерации водного поло России запросили срок

      В России ускорился рост цен

      Раскрыт механизм неизлечимости рака

      В Хабаровске белый медведь порадовался первому снегу и попал на видео

      Сразу два российских самолета сообщили о фантомных метках на радарах

      Экс-солистка культовой группы узнала о своей кончине из СМИ

      В российском регионе спасли утку на замерзшем озере

      Жена телеведущего Диброва показала фигуру в бикини

      Членам будущей команды Трампа начали угрожать взрывами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше