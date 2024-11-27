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16:54, 27 ноября 2024Культура

Дочери Никиты Михалкова стало плохо на съемках

Надежда Михалкова заявила, что ей стало плохо на съемках сериала «Первый номер»
Андрей Шеньшаков
Надежда Михалкова

Надежда Михалкова. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, актриса Надежда Михалкова рассказала о происшествии на съемках сериала «Первый номер». Ее слова передает издание The Voice.

Как рассказала артистка журналистам, ее чуть не сварили в горячей ванне прямо на съемочной площадке.

«На съемках меня засунули в горячую ванну, после чего долго там держали. Я подумала, что это уже Страшный суд, когда варишься в котле», — заявила Михалкова.

Режиссер Клим Козинский, которому тогда пришлось приводить в чувства Надежду вместе со всей съемочной группой, сообщил, что виной всему была электроника в джакузи: программа «заглючила», из-за чего постоянно лилась горячая вода.

«Не мог понять, почему она с каждой секундой становится все более красной. Пошел, засунул руку в ванну — и обжег. Как я орал! Из-за этой сцены пришлось уволить второго режиссера проекта», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Михалков подал в суд на власти Украины из-за ситуации в Крыму. Режиссер требует взыскать с украинских чиновников почти 49 миллионов рублей за нанесение ущерба экологии полуострова.

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