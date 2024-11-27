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22:36, 27 ноября 2024Россия

Два ребенка погибли при пожаре в российском регионе

МЧС: при пожаре в жилом доме в Псковской области погибли два ребенка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Псковской области загорелся жилой дом, погибли два ребенка. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Пожар произошел в деревне Демешкино. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела трехлетнего и шестнадцатилетнего мальчиков. Также пострадала женщина, ее госпитализировали.

В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работают шесть специалистов и две единицы техники.

Ранее в Барнауле загорелся склад, на котором хранятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей. В здании, по предварительной информации, хранится также и автомобильная резина.

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