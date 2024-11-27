Еще одна страна изъявила желание стать партнером БРИКС

Садик: Пакистан хочет стать партнером БРИКС, Россия поддерживает нас в этом

Россия поддерживает желание Пакистана стать страной-партнером БРИКС. Об этом агентству ТАСС рассказал спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик.

По его словам, Исламабад давно стремится к партнерству с БРИКС, и поддержка российского правительства является одним из важнейших факторов в данном направлении.

«Да, Россия поддерживает нас в БРИКС. И, надеюсь, вскоре мы уже присоединимся к БРИКС [в качестве партнера]», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана была и остается надежным стратегическим партнером и союзником России. По его словам, «в это непростое время» отношения двух стран зиждутся на прочной основе стратегического партнерства и союзничества.