Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 27 ноября 2024Мир

Еще одна страна изъявила желание стать партнером БРИКС

Садик: Пакистан хочет стать партнером БРИКС, Россия поддерживает нас в этом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shen Hong / XinHua / Global Look Press

Россия поддерживает желание Пакистана стать страной-партнером БРИКС. Об этом агентству ТАСС рассказал спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик.

По его словам, Исламабад давно стремится к партнерству с БРИКС, и поддержка российского правительства является одним из важнейших факторов в данном направлении.

«Да, Россия поддерживает нас в БРИКС. И, надеюсь, вскоре мы уже присоединимся к БРИКС [в качестве партнера]», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана была и остается надежным стратегическим партнером и союзником России. По его словам, «в это непростое время» отношения двух стран зиждутся на прочной основе стратегического партнерства и союзничества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

      В США заявили о нехватке времени у Байдена на Украину

      Момент стрельбы в центре Москвы попал на видео

      Пленный заявил об обмане Киевом украинских штурмовиков в Курской области

      На Украине допустили передачу Зеленским полномочий Раде из-за России

      Арбенина упала с балкона во время концерта

      В Кремле ответили на вопрос о приглашенных на День Победы лидерах Запада

      Ксения Собчак снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      Рубль укрепился на фоне одного решения Банка России

      В России объяснили необходимость предупреждать США о пусках баллистических ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше