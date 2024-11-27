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16:06, 27 ноября 2024Бывший СССР

Токаев назвал Казахстан союзником России

Токаев: Казахстан остается надежным стратегическим партнером и союзником России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

По его словам, «в это непростое время» отношения двух стран зиждятся на прочной основе стратегического партнерства и союзничества. Токаев сказал это в приветственном слове президенту России Владимиру Путину, которого он встретил в Астане.

Ранее Путин прилетел в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Сообщалось, что в ходе переговоров они с Токаевым обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и союзничества, в том числе с учетом председательства Астаны в ОДКБ и Москвы в СНГ и БРИКС.

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