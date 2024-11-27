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15:25, 27 ноября 2024Бывший СССР

Путин прилетел в Казахстан

Кремль: Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщил Кремль на своем сайте.

«Президент России прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом», — говорится в сообщении. Кроме того, 28 ноября Путин примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Отмечается, что российский лидер встретится со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров они обсудят опросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, в том числе с учетом председательства Астаны в ОДКБ и Москвы в СНГ и БРИКС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ, который пройдет в Астане. Как отметила пресс-секретарь главы кабмина республики Назели Багдасарян, позиция Армении о заморозке своего членства в ОДКБ остается без изменений.

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