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13:31, 27 ноября 2024Наука и техника

Франция возобновит запуски с Куру зондирующих ракет

European Spaceflight: с космодрома Куру возобновятся запуски зондирующих ракет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция планирует возобновить запуски с космодрома Куру во Французской Гвиане зондирующих ракет. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках соглашения, заключенного Национальным центром космических исследований Франции со стартапом Opus Aerospace, в Куру в 2025 году должен состояться первый пуск суборбитальной ракеты Mésange. Носитель высотой 4,7 метра представляет собой демонстратор, предназначенный для проверки систем теплозащиты перспективного носителя Sterne, который создавается Opus Aerospace.

Издание напоминает, что в период с 1968 по 1992 годы с Куру было запущено более 350 зондирующих ракет.

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Ранее European Spaceflight сообщило, что Италия планирует возобновить пуски с морского космодрома Сан-Марко (Космического центра Луиджи Брольо) вблизи побережья Кении, последний старт с которого был проведен в 1988 году.

По данным портала MalindiKenya.net, морская площадка станет «идеальной стартовой базой для итальянского носителя Vega и позволит избежать платы в пользу Франции за использование базы во Французской Гвиане».

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