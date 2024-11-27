Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 27 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре банде подпольных оружейников за переделку автоматов

УФСБ: в Челябинске подпольные оружейники получили от 9 до 13 лет колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Четверых жителей Челябинской и Курганской областей приговорили к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за подпольное производство оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подсудимых признали виновными по 32 преступным эпизодам, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Их задержали в октябре 2021 года в ходе масштабной операции ФСБ, проведенной в Москве, Свердловской, Тюменской и Курганской областях по пресечению деятельности межрегиональной организованной преступной группы подпольных оружейников. Тогда было изъято 14 автоматов Калашникова, три пистолета Макарова, два револьвера системы Нагана, самозарядный карабин Симонова, обрез охотничьего ружья, охотничий карабин «Сайга», мелкокалиберная винтовка, гладкоствольное охотничье ружье, самозарядное огнестрельное устройство, более 800 патронов различного калибра.

Также силовики нашли и ликвидировали подпольную мастерскую, где занимались переделкой оружия.
 
28 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах России. Задержаны 124 подозреваемых, занимавшихся восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и их дальнейшим сбытом. Ликвидированы 59 подпольных мастерских.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров. Какие еще условия выдвинул Киев?

      Сменившая гражданство фигуристка рассказала об угрозах из России

      Пассажир российского самолета заявил о тротиле и наркотиках в своем багаже во время взлета

      Захарова прокомментировала вопрос размещения российских ракет в Азии

      Раскрыт способ правильно хранить бананы

      В сети восхитились внешностью 40-летней Скарлетт Йоханссон на шоу

      Глава Минобороны Литвы подтвердил отсутствие признаков диверсии при крушении самолета

      Раскрыто состояние брошенного с мертвым братом-близнецом в наливайке Таганрога младенца

      Захарова прокомментировала возможное исключение «Талибана» из списка террористов

      Невозможность справиться с ослаблением рубля при помощи ключевой ставки объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше