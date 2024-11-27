ФСБ сообщила о приговоре банде подпольных оружейников за переделку автоматов

УФСБ: в Челябинске подпольные оружейники получили от 9 до 13 лет колонии

Четверых жителей Челябинской и Курганской областей приговорили к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за подпольное производство оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подсудимых признали виновными по 32 преступным эпизодам, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Их задержали в октябре 2021 года в ходе масштабной операции ФСБ, проведенной в Москве, Свердловской, Тюменской и Курганской областях по пресечению деятельности межрегиональной организованной преступной группы подпольных оружейников. Тогда было изъято 14 автоматов Калашникова, три пистолета Макарова, два револьвера системы Нагана, самозарядный карабин Симонова, обрез охотничьего ружья, охотничий карабин «Сайга», мелкокалиберная винтовка, гладкоствольное охотничье ружье, самозарядное огнестрельное устройство, более 800 патронов различного калибра.

Также силовики нашли и ликвидировали подпольную мастерскую, где занимались переделкой оружия.



28 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах России. Задержаны 124 подозреваемых, занимавшихся восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и их дальнейшим сбытом. Ликвидированы 59 подпольных мастерских.