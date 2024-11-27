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17:09, 27 ноября 2024Экономика

Россиянин в пьяном бреду отдал двухкомнатную квартиру аферисту

Сахалинец в пьяном бреду отдал квартиру ценой в 4 млн рублей аферисту
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Житель города Корсаков обманом завладел чужой квартирой. Аферист получил ее, напоив хозяина алкоголем, передает пресс-служба местного отделения МВД.

Жертвой мошенника стал житель села Раздольное Сахалинской области, который собирался разменять свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой в размере 500 тысяч рублей. Узнав о намерении сельчанина, злоумышленник решил провести незаконную сделку. Провернуть обманную схему помогло пристрастие собственника к алкоголю. В пьяном бреду владелец подписал договор по обмену квартирами, не получив доплаты.

На следующий день он вместе с покупателем поехал в МФЦ для переоформления собственности. После этого мошенник занялся переселением пострадавшего: для этого он выбрал пустующую муниципальную квартиру. В итоге мужчину убедили, что заброшенная жилплощадь теперь принадлежит ему, а полмиллиона он так и не увидел.

Полученную квартиру аферист реализовал, получив за нее 4,1 миллиона рублей. Полиция по факту произошедшего возбудила уголовное дело. Махинатор был задержан и вскоре предстанет перед судом.

Ранее на угрозы телефонных аферистов повелась пожилая жительница Читы. Мошенники убедили ее продать квартиру, а за выручкой к ней отправили курьера. Приехав, он не сразу получил деньги — в ожидании средств от пенсионерки курьер прожил у нее пару дней.

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