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07:15, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

«Лента.ру» выпустила масштабное расследование об эпидемии мефедрона в России

«Лента.ру» выпустила расследование «Русская мефедроновая чума»
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Doidam 10 / Shutterstock / Fotodom

Издание «Лента.ру» выпустило масштабное расследование «Русская мефедроновая чума», посвященное тому, как самый опасный наркотик влияет на жизни людей и будущее страны. Его авторы спустя пять лет после публикации расследования «Россия под наркотиками» вернулись к теме запрещенных веществ и развития даркнета, претерпевшего в последние годы кардинальные изменения, которые привели к повсеместному распространению мефедрона.

Проект рассказывает, как страна, по сути, превратилась в тестовый полигон для нового наркотика, практически не изученного современной наукой. В расследовании также говорится о том, как в этом смертельно опасном эксперименте участвуют миллионы россиян.

На протяжении последнего года «Лента.ру» общалась с потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете. Благодаря этому журналистам удалось рассказать, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона, кто его контролирует, как вокруг этого наркотика образовалась глобальная экосистема, которая не отпускает никого, кто в нее попадает.

Проект состоит из лендинга, восьми лонгридов и дополнительного контента в соцсетях. Все материалы расследования «Русская мефедроновая чума» уже доступны на сайте издания.

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