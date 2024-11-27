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18:29, 27 ноября 2024Россия

Медведев объявил о начале эксперимента по ужесточению контроля въезда мигрантов в Россию

Медведев: 1 декабря начинается эксперимент по усилению контроля въезда мигрантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

С 1 декабря в аэропортах Москвы и автомобильных пунктах пропуска Оренбургской области начинается эксперимент по усилению контроля за въездом в Россию мигрантов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

По словам зампреда Совбеза, эксперимент предполагает создание цифрового профиля мигранта, в котором будут содержаться в том числе и биометрические данные. Также въезжающим на территорию страны будет выдаваться электронная карта мигранта.

«Все случаи въезда в нашу страну, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий», — заявил Медведев.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что закрыл лазейку для мигрантов. По словам главы российского региона, через программу содействия добровольному переселению соотечественников приехало много мигрантов, которые «даже не знают русский язык и не ассимилируются в обществе», и действие программы в регионе приостановили.

ЖЗЛ
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