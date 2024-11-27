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15:24, 27 ноября 2024Россия

Российский губернатор заявил о закрытии лазейки для мигрантов

Губернатор Калужской области Шапша заявил, что закрыл лазейку для мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что закрыл лазейку для мигрантов. С таким заявлением он выступил на Всемирном русском народном соборе, пишет РБК.

По словам главы российского региона, через программу содействия добровольному переселению соотечественников приехало много мигрантов, которые «даже не знают русский язык и не ассимилируются в обществе». Шапша заявил, что из-за значительного напряжения в обществе было принято приостановить программу.

Согласно приведенной губернатором статистике, в результате в регионе выдали вчетверо меньше разрешений на временное проживание, на треть сократилось число лиц, поставленных на миграционный учет, вдвое сократилось предоставление гражданства. Кроме того, по его данным, количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 36 процентов за два года.

При этом Шапша выразил мнение, что «полный отказ от труда мигрантов — утопия». «Ни один губернатор не скажет, что сможет справиться без труда мигрантов, но другой вопрос — как этот труд организовать», — заключил он.

Ранее в Калужской области расширили список запрещенных для мигрантов профессий. С начала 2025 года в регионе введут запрет на привлечение иностранных специалистов для работы в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

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